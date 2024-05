Lêda Borges e Marcus Vinícius estão em empate técnico para a Prefeitura de Valparaíso de Goiás Com margem de erro de 3 pontos percentuais, pesquisa do Real Time Big Data mostra Lêda com 29% das intenções de voto e Marcus, 25%

Valparaíso de Goiás fica a cerca de 35 km de Brasília (Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO)/Divulgação)

Na disputa pela Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO), município a cerca de 190 km de Goiânia e 35 km de Brasília, Lêda Borges (PSDB) e Marcus Vinícius (MDB) aparecem tecnicamente empatados, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nessa segunda-feira (27). No cenário estimulado — quando o eleitor é apresentado a uma lista de pré-candidatos —, Lêda tem 29% das intenções de voto e Marcus, 25%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O RealTime Big Data ouviu 1.000 pessoas, no último dia 25. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi protocolada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o registro GO-00988/2024. Confira os números do primeiro cenário estimulado:

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Valparaíso (Arte/R7)

Em um segundo cenário estimulado, com uma simulação sem Lêda Borges, Marcus Vinícius figura com 32%, seguido por Zé Antônio (18%) e Maria Ivelônia (15%). Veja:

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Valparaíso (Arte/R7)

No cenário espontâneo — quando o eleitor diz em quem pretende votar sem ser apresentado a uma lista de nomes —, Lêda Borges também aparece em primeiro lugar, mas ainda dentro da margem de erro e com uma vantagem mais apertada. Confira:

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Valparaíso (Arte/R7)





