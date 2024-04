Após florescerem 'atrasadas', cerejeiras encantam turistas e moradores de Tóquio As sakuras são árvores que remetem à esperança, encontradas na beira do rio Sumida, a caminho do Palácio Imperial do Japão

