Com preço alto e juros elevados, americanos têm dificuldade para comprar imóveis De acordo com o levantamento de uma empresa de serviços financeiros, a situação começou a piorar em 2020

Os americanos estão enfrentando um momento complicado no mercado imobiliário. Além do preço alto, os juros elevados estão dificultando a compra dos imóveis. Segundo uma análise de uma empresa de serviços financeiros, até 2020, seis estados americanos, mais o distrito de Columbia, onde fica a capital, apareciam entre as regiões mais caras do país para a compra de um imóvel. Depois de 2020, os preços dispararam no mercado imobiliário em 22 estados e na capital.