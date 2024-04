Enchentes afetam mais de 10 mil edifícios na Rússia Seis mil pessoas foram evacuadas e não há registro de vítimas, mas foi criada uma comissão especial para lidar com a emergência

Autoridades russas anunciaram, nesta segunda-feira (8), que mais de 10 mil edifícios residenciais foram danificados por enchentes nas regiões dos Urais, Volga e Sibéria Ocidental. Cerca de seis mil pessoas precisaram ser evacuadas, e o presidente Vladimir Putin ordenou a criação de uma comissão especial para lidar com a emergência. As inundações foram causadas pelas fortes chuvas associadas ao aumento da temperatura e a quebra do gelo invernal que cobre os rios. Até o momento, não há registros de vítimas.