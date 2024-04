Escritora atacada por pit bulls respira sem ajuda de aparelhos e se comunica por estímulos

Alto contraste

A escritora Roseana Murray, que foi atacada por três pit bulls no Rio de Janeiro, teve atualização no seu estado de saúde nesta segunda-feira (8). Segundo médicos do hospital estadual Alberto Torres, onde ela está sendo tratada, a vítima está respirando sem a ajuda de aparelhos e se comunica por estímulos. Os vizinhos de Roseana são os tutores dos cachorros e foram condenados à prisão preventiva pela Justiça, por maus-tratos de animais.