Importação de cebolas argentinas reduz na primeira quinzena de março

Mesmo com alta demanda no Brasil, a produção de cebolas argentinas tem caído no país vizinho. Durante a primeira quinzena de março, foi possível perceber uma queda no volume importado. Além de ter problemas na importação, a cotação da cebola fechou em R$ 100 a caixa de 20kg, o que significa uma queda de 0,90% em comparação com o último levantamento.