Mulher e mototaxista são atropelados após homem achar que eles tinham um caso

Uma mulher e um mototaxista foram atropelados e agredidos na manhã deste domingo (7) em Guarulhos, na Grande São Paulo, após o motorista achar que eles estavam tendo um relacionamento. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que as vítimas passam com a moto e, em seguida, um carro azul acelera e colide contra eles. Então, o motorista desce do carro e começa a bater na mulher. Segundo o motociclista, a mulher afirmou que tem um relacionamento com o suspeito. A vítima prestou queixa na delegacia e está sem trabalhar devido aos machucados.