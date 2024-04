'Ninguém vai querer admitir que planeja um ataque nuclear', diz especialista sobre fala de Putin

Alto contraste

Um porta-voz russo defendeu uma fala polêmica do presidente do país, Vladimir Putin, em entrevista a uma rede estatal do país, na quinta-feira (14). Segundo Dmitry Peskov, as falas de Putin foram tiradas do contexto, e queriam dizer que o país está pronto para usar armas nucleares em caso de escalada no conflito da Ucrânia. Segundo o Kremlin, Putin estava apenas respondendo perguntas, e em nenhum momento disse planejar usar armamento atômico contra a Ucrânia.

Para a doutora em relações internacionais, Carolina Pavese, o discurso de Putin com ameaças veladas é normal no cenário de guerra que ele enfrenta contra os ucranianos. Porém, a especialista reforça que, por outro lado, a ameaça pode ser uma boa justificativa para os EUA voltarem a apoiar a Ucrânia com mais força no conflito.