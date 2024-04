Trump diz ter plano para acabar com guerra na Ucrânia em menos de 24 horas Aliados ao ex-presidente afirmaram à imprensa supostas medidas de entregar partes do território ucraniano à Rússia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump alegou ter um plano para encerrar a guerra na Ucrânia em menos de 24 horas. Segundo especialistas estadunidenses, as medidas iriam reverter todos os esforços do atual presidente, Joe Biden, um grande aliado da Ucrânia. Entre as políticas, conforme o jornal The Washington Post afirmou neste domingo (6), incluem convencer o governo ucraniano a dar partes de seu território ao governo da Rússia, liderado por Vladimir Putin.