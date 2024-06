Acidente chocante: Elevador com 22 pessoas despenca e deixa feridos Um elevador com 22 despencou e deixou, pelo menos, oito feridos na noite desta quinta-feira (20). A situação aconteceu no Centro...

Ric|Do R7 20/06/2024 - 22h53 (Atualizado em 20/06/2024 - 22h53 )

