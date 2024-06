Ric |Do R7

Caso Ísis: vigilante principal suspeito está foragido O principal suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Ísis Vitória, de 17 anos, deveria se apresentar às autoridades no fim...

Caso Ísis: vigilante considerado principal suspeito do caso está foragido

O principal suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Ísis Vitória, de 17 anos, deveria se apresentar às autoridades no fim da tarde desta segunda-feira (17), por volta das 18h. A presença do vigilante Marcos Wagner de Souza, de 35 anos, era esperada na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

