Conheça a história por trás do filme "A Guerra do Pente" em Curitiba O média-metragem “A Guerra do Pente”, dirigido por Nivaldo Lopes, que conta um dos episódios mais marcantes da capital paranaense...

Ric|Do R7 19/06/2024 - 16h24 (Atualizado em 19/06/2024 - 16h24 ) twitter

