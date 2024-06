Curso de defesa pessoal para idosos reúne 600 participantes Um curso com orientações contra golpes foi realizado, em Marialva, Noroeste do estado, e reuniu 600 idosos durante os nove dias de...

Alto contraste

A+

A-

Curso para orientar idosos contra golpes reúne 600 participantes

Um curso com orientações contra golpes foi realizado, em Marialva, Noroeste do estado, e reuniu 600 idosos durante os nove dias de evento. Organizado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), o curso para orientar os idosos teve início no dia 10 de junho e terminou na última quarta-feira (19).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Mãe flagra padrasto abusando da enteada de 10 anos no Paraná

• Curso para orientar idosos contra golpes reúne 600 participantes

• Curitiba celebra Dia Mundial do Skate com reforma de pistas públicas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.