Decisão no Paraná Clube: Bate Pronto traz os destaques do fim de semana O Bate Pronto desta sexta-feira (21), fala sobre o jogo importante do Paraná Clube na Divisão de Acesso; o Tricolor enfrenta o Grêmio...

Ric|Do R7 21/06/2024 - 12h24 (Atualizado em 21/06/2024 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share