Grave acidente com moto na BR-376 mobiliza operação de resgate com dois helicópteros

Um acidente com uma motocicleta na BR-376, em Califórnia, no norte do Paraná, feriu gravemente duas pessoas e mobilizou uma verdadeira força-tarefa para o salvamento. Devido à gravidade dos ferimentos das vítimas, dois helicópteros do Serviço de de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o resgate.

