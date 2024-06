Ric |Do R7

Homens presos por pornografia infantil chocam o Paraná Um homem, de 57 anos, acabou preso em flagrante por armazenamento de material de pornografia infantil. A Polícia Civil do Paraná (...

Alto contraste

A+

A-

Dois homens foram presos por armazenar pornografia infantil no Paraná

Um homem, de 57 anos, acabou preso em flagrante por armazenamento de material de pornografia infantil. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) juntamente com a Polícia Militar (PMPR) fizeram a prisão nesta sexta-feira (21), em Cascavel, o oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Dois homens foram presos por armazenar pornografia infantil no Paraná

• RIC Notícias Noite fala sobre o fim da greve dos docentes da UFPR após 2 meses

• Bairro Boa Vista terá novo binário a partir de terça-feira (25); veja o que muda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.