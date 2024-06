Ric |Do R7

Passageiro é assassinado ao defender casal homoafetivo em ônibus de Curitiba Um passageiro do transporte público de Curitiba, de 42 anos, foi morto a facadas na noite deste domingo (16), no momento em que tentava...

Passageiro morre esfaqueado ao defender casal homoafetivo em ônibus de Curitiba

Um passageiro do transporte público de Curitiba, de 42 anos, foi morto a facadas na noite deste domingo (16), no momento em que tentava defender um casal homoafetivo, que sofria agressões e ameaças dentro de um ônibus, em Curitiba. O homem percebeu que os jovens estavam sendo hostilizados por dois indivíduos e resolveu proteger as vítimas, entretanto, os suspeitos foram agressivos e desferiram golpes de faca contra o homem.

