Rodovia no Paraná é interditada para gravação da série “DNA do Crime” da Netflix

Parte da rodovia PR-497, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, será interditada nesta terça-feira (18) para gravações da segunda temporada da série “DNA do Crime”, da Netflix. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estrada de Rodagem (DER) do estado.

