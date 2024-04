Rio de Janeiro |Do R7

Comerciante é executado com mais de 30 tiros na Baixada Fluminense De acordo com as investigações, a vítima foi alvo de uma vingança de milicianos por não aceitar pagar taxas de funcionamento

(Reprodução/ Record Rio )

Um comerciante foi executado, nesta quinta-feira (14), com mais de 30 tiros quando estava em seu comércio em Miguel Couto, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Henrique Lima Rodrigues estava no balcão do seu comércio quando foi surpreendido com a chegada dos criminosos.

De acordo com as investigações, o comerciante foi alvo de uma vingança de milicianos por não aceitar fazer o pagamento das taxas impostas para o funcionamento do comércio.

A polícia faz a perícia no local e segue investigando o crime.