Deputada Lucinha e ex-assessora são denunciadas pelo MPRJ por participação na milícia de Zinho Segundo as investigações, as duas faziam parte do núcleo político da organização criminosa

Rio de Janeiro|Do R7 17/06/2024 - 18h57 (Atualizado em 17/06/2024 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share