Foragido, gerente do tráfico do morro da Providência é preso na Baixada Fluminense Thiago Bruno Braga Ruiz, o TH, estava na casa da namorada em Xerém, distrito de Duque de Caxias

O gerente do tráfico de drogas do morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro, foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (8).

Thiago Bruno Braga Ruiz, o TH, estava foragido da Justiça e foi encontrado por agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). Ele estava escondido na casa da namorada, no distrito de Xerém.

Segundo as investigações, o suspeito também seria responsável pelo envio de drogas para comunidades de Teresópolis, na região serrana, dominadas pela maior facção que atua no estado.

De acordo com os policiais, o homem possui passagens pela polícia por tráfico, receptação, ameaça e corrupção ativa.

Ele foi levado para a Cidade da Polícia, na zona norte do capital fluminense.