Funcionário é agredido durante briga em escola na zona oeste do Rio Alunos de uma unidade do CIEP em Santíssimo se enfrentaram na tarde de quarta-feira (12)

Alto contraste

A+

A-

Funcionário é agredido durante briga em escola na zona oeste do Rio (Reprodução Record)





Um funcionário foi agredido durante uma briga em um colégio de Santíssimo, na zona oeste do Rio. Quando a confusão entre os alunos de uma das unidades do Centro de Educação Pública começou, a vítima foi tentar separar os estudantes e acabou atingido. Uma imagem divulgada nas redes sociais mostrou ainda que um aluno chegou a cair no chão durante as agressões e outro levou um soco no rosto. O pai de um dos alunos relatou que essas brigas acontecem de maneira frequente na escola.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação, informou que medidas cabíveis serão aplicadas aos estudantes e que o Conselho Tutelar foi acionado. Além disso, afirmou que a Polícia Militar foi acionada pela direção da escola. Os responsáveis dos alunos também foram ouvidos.

A secretaria também explicou que a unidade produz diversas ações contra bullying e violência, como eventos com a ronda escolar da Polícia Militar, reuniões mensais com equipes multidisciplinares e trabalhos pedagógicos que incentivam a harmonia e paz nas escolas.

O caso foi incluído no banco de dados do Registro de Violência Escolar.