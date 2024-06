Ônibus é incendiado na avenida Brasil em represália à ação da PM no Rio de Janeiro Três suspeitos morreram em confronto com agentes, segundo a polícia, na comunidade do Batan, no domingo (16)

Ônibus foi incendiado na avenida Brasil

Um ônibus foi incendiado na avenida Brasil, na altura do Batan, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (17). Equipes 14° BPM (Bangu) e do Recom (Batalhão Especial de Rondas e Controle de Multidões) foram acionados, por volta das 11h, para liberar a via. Uma aeronave do Grupamento Aeromóvel da Corporação também sobrevoou o local da ocorrência.

Um grupo de moradores ateou fogo no coletivo e incendiou objetos na via, segundo a Polícia Militar, por ordem do tráfico de drogas da região. A ação seria uma represália à ação na localidade, no último domingo (16), que terminou com três suspeitos mortos durante confronto com agentes.

Em 2024, oito ônibus foram incendiados no Rio

Segundo o Rio Ônibus, o veículo atacado na avenida Brasil, altura de Realengo, era da linha 770 (Campo Grande - Coelho Neto). Na semana passada, outro ônibus já havia sido vandalizado na mesma via devido a uma operação no Complexo da Maré, na zona norte.

O sindicado que representa as empresas informou que este é o oitavo ônibus incendiado em 2024. Nos últimos 12 meses, 32 carros já foram queimados.

Por meio de nota, o Rio Ônibus disse que “repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão”.