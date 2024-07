Operação da PM para reprimir roubo de veículos na Cidade de Deus deixa seis mortos no Rio A ação também teve como objetivo de impedir as tentativas de expansão de domínio territorial da maior facção do estado

Rio de Janeiro|Do R7 03/07/2024 - 10h40 (Atualizado em 03/07/2024 - 11h09 )

