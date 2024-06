Atualização sobre o estado de saúde do vereador Gabrielzinho O estado de saúde do vereador Gabrielzinho (PL), internado há quase 20 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed...

ND Mais|Do R7 29/06/2024 - 21h43 (Atualizado em 29/06/2024 - 21h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share