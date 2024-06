Brasileiro sensação do UFC é nocauteado de forma brutal O brasileiro Johnny Walker pintou como sensação no UFC com grandes lutas, mas foi brutalmente derrotado neste sábado, na Arábia Saudita...

ND Mais|Do R7 22/06/2024 - 21h53 (Atualizado em 22/06/2024 - 21h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share