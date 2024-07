ND Mais |Do R7

Criciúma x Cruzeiro: preparativos para o grande jogo Criciúma x Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hülse, ocorre às 20h desta quarta-feira (3). Em função...

Criciúma x Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hülse, ocorre às 20h desta quarta-feira (3). Em função do confronto, haverá mudanças no trânsito a fim de garantir segurança no entorno do Majestoso.

