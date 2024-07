Cursos gratuitos de qualificação profissional em Criciúma: oportunidade imperdível!

ND Mais |Do R7

Uma parceria entre o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Criciúma e o Bairro da Juventude está oferecendo vagas para cursos de qualificação profissional de forma gratuita. As inscrições vão até o fim do mês, no dia 30.

