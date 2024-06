ND Mais |Do R7

Decisão judicial determina retorno do prefeito de Urussanga à prisão em Santa Catarina Após decisão da Justiça, o prefeito de Urussanga, Luiz Gustavo Cancellier (PP), deve voltar para o sistema prisional. O pedido para...

Após decisão da Justiça, o prefeito de Urussanga, Luiz Gustavo Cancellier (PP), deve voltar para o sistema prisional. O pedido para o retorno do político à prisão preventiva foi feito em recurso do Ministério Público de Santa Catarina, acatado nesta quinta-feira (27) pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

