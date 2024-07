ND Mais |Do R7

Empresa alemã investe em unidade de robótica em Joinville

A empresa alemã igus®, fabricante de polímeros de alta performance para movimentação, inaugurou sua segunda unidade no Brasil em Joinville. A cidade foi escolhida por ser um polo de inovação e alta tecnologia, além de Santa Catarina ter representado 12% do faturamento nacional da empresa no último ano.

