ND Mais |Do R7

Evento solidário 'Risoto do Bem' reúne voluntários em Blumenau Na quinta-feira (11), um evento gastronômico vai reunir mais de 100 duplas de risoteiros voluntários no Parque Vila Germânica, em...

‌



A+

A-

CRISTIAN JANKE

Na quinta-feira (11), um evento gastronômico vai reunir mais de 100 duplas de risoteiros voluntários no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Esta é a 7ª edição do "Risoto do Bem", tradicional evento solidário para reunir a comunidade em torno de uma causa nobre: ajudar o próximo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Evento beneficente ‘Risoto do Bem’ vai reunir voluntários em Blumenau

• Em família: Irmãos são presos em flagrante com 20kg de maconha em Itajaí

• Prefeitura de Florianópolis nega risco de ruptura no viaduto Presidente John Kennedy