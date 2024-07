ND Mais |Do R7

‌



A+

A-

O economista Paulo Guedes estará nesta quarta-feira (10) em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. A programação iniciará às 18h no Salão Nobre do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes com a recepção do público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Neblina e árbitro atrapalham narrador de SC na hora do gol na Série C

• Ex-ministro Paulo Guedes falará sobre economia e futuro em Chapecó

• Avião da Latam bate cauda durante decolagem e faz pouso de emergência em voo internacional