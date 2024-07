Explosão de caminhão-tanque carregado com gás deixa feridos no Pará Um caminhão-tanque carregado com gás explodiu na tarde desta quarta-feira (3) em Paragominas, no Pará. O acidente aconteceu às margens...

ND Mais|Do R7 04/07/2024 - 02h03 (Atualizado em 04/07/2024 - 02h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share