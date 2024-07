ND Mais |Do R7

Figueirense e Athletic-MG empatam em jogo com muita chuva pela Série C O Figueirense não saiu do zero em jogo contra o Athletic-MG na tarde deste domingo (7) no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis...

O Figueirense não saiu do zero em jogo contra o Athletic-MG na tarde deste domingo (7) no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em duelo válido pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

