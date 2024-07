ND Mais |Do R7

Golaço de Bellingham: a arte do futebol em ação Jude Bellingham salvou a Inglaterra e provocou um verdadeiro caos. O golaço de bicicleta do meia, no duelo com a Eslováquia, pela...

Jude Bellingham salvou a Inglaterra e provocou um verdadeiro caos. O golaço de bicicleta do meia, no duelo com a Eslováquia, pela Eurocopa, rendeu um momento que o futebol é campeão de proporcionar.

