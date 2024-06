ND Mais |Do R7

Governo federal investirá R$ 30 milhões em policlínicas para três cidades de SC As cidades de São José, Lages e Blumenau devem ser contempladas com novas policlínicas que chegam a R$ 30 milhões cada. O anúncio...

As cidades de São José, Lages e Blumenau devem ser contempladas com novas policlínicas que chegam a R$ 30 milhões cada. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde e as obras fazem parte no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

