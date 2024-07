ND Mais |Do R7

Homem é preso após tentar agredir esposa com cabo de vassoura em SC Um homem de 59 anos foi preso após tentar agredir a esposa, de 51, com um cabo de vassoura e ser impedido pelo filho, de 22 anos....

Um homem de 59 anos foi preso após tentar agredir a esposa, de 51, com um cabo de vassoura e ser impedido pelo filho, de 22 anos. Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) o caso aconteceu no interior de Lindóia do Sul, no Oeste catarinense, na manhã deste sábado (6).

