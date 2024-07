ND Mais |Do R7

Imagens chocantes mostram colisão entre carros em SC; confira

No final da tarde do último sábado (06), por volta das 17h50, um grave acidente de trânsito foi atendido por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Pinhalzinho e Chapecó. A colisão frontal aconteceu na BR-282 e resultou em uma morte.

