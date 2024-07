ND Mais |Do R7

Justiça do Chile aponta falhas na investigação da morte de Nayara Vit

A Justiça do Chile apontou “falta de certeza” como um dos motivos que levaram à absolvição do empresário Rodrigo del Valle Mijac, acusado de matar a modelo Nayara Marcos Vit, em julho de 2021. A reportagem do portal ND Mais teve acesso ao veredito, publicado no dia 25 de junho pelo Terceiro Tribunal Oral de Santiago.

