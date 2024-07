ND Mais |Do R7

Mãe de jogador mexicano acusa filho de assassinato da irmã O futebol mexicano vive um caso que foi parar nas páginas policiais e ganhou um novo capítulo. María Isabel Hernández, mãe do zagueiro...

Alto contraste

A+

A-

O futebol mexicano vive um caso que foi parar nas páginas policiais e ganhou um novo capítulo. María Isabel Hernández, mãe do zagueiro Carlos Salcedo, jogador do Cruz Azul, acusa o filho de participar do assassinato da irmã.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mãe de Carlos Salcedo, zagueiro mexicano, acusa o filho de assassinato da irmã

• ‘Tensão e agressividade’: homem é preso em Itajaí após agredir a mãe

• Prefeitos investem em shows milionários como estratégia eleitoral



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.