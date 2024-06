ND Mais |Do R7

Mamães são surpreendidas com festejos juninos em UTI Neonatal de hospital de SC A UTI Neonatal do HRSP (Hospital Regional São Paulo), em Xanxerê no Oeste de SC, realizou uma confraternização junina na semana passada...

A UTI Neonatal do HRSP (Hospital Regional São Paulo), em Xanxerê no Oeste de SC, realizou uma confraternização junina na semana passada. A iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de descontração e acolhimento para as mamães que acompanham os bebês internados.

