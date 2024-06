ND Mais |Do R7

Nova cepa da varíola dos macacos preocupa cientistas Uma nova cepa da varíola dos macacos põe a comunidade científica, ao redor do mundo, em alerta. A variação é considerada mais mortal...

Uma nova cepa da varíola dos macacos põe a comunidade científica, ao redor do mundo, em alerta. A variação é considerada mais mortal e tem transmissão mais rápida do que a anterior, podendo se espalhar também através do toque.

