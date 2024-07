ND Mais |Do R7

Novidades no treino do Avaí: Marcos Vinícius retorna e Cassiano realiza primeiro treino O Avaí teve uma tarde movimentada no CFA da Ressacada. O Leão da Ilha realizou mais um treinamento visando a partida contra o Novorizontino...

O Avaí teve uma tarde movimentada no CFA da Ressacada. O Leão da Ilha realizou mais um treinamento visando a partida contra o Novorizontino na próxima segunda-feira (8). Entre as novidades da atividade desta sexta-feira, estão a presença do lateral Marcos Vinícius e do atacante Cassiano.

