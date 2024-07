Programa Mais Médicos: novo edital com mais de 100 vagas para SC O Ministério da Saúde divulgou que o novo edital do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, terá 3.184 vagas - mais de 100 delas...

ND Mais|Do R7 03/07/2024 - 00h13 (Atualizado em 03/07/2024 - 00h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share