Reviravolta: Mãe de Nayara Vit promete recorrer à Suprema Corte do Chile após absolvição de acusado A notícia da absolvição do empresário Rodrigo del Valle Mijac, acusado de matar Nayara Vit no Chile, em julho de 2021, decepcionou...

ND Mais|Do R7 29/06/2024 - 17h33 (Atualizado em 29/06/2024 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share