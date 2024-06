Tragédia em SC: Motorista perde controle em curva e colide frontalmente com caminhão Um homem de 61 anos morreu após perder o controle em curva e bater frontalmente com um caminhão na SC-159 em Caxambu do Sul, Oeste...

29/06/2024 - 13h03

