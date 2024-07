Tragédia na Serra catarinense: acidente com caminhão de arroz deixa um morto e um jovem em estado grave Um acidente com um caminhão que transportava arroz matou um homem, de 56 anos, e deixou um jovem, de 21 anos, em estado grave no...

ND Mais|Do R7 05/07/2024 - 13h43 (Atualizado em 05/07/2024 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share