Tragédia no trânsito: motociclista morre em acidente no interior de SC Um motociclista morreu em um acidente na linha Laranjeiras, interior de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. A colisão...

ND Mais|Do R7 22/06/2024 - 21h53 (Atualizado em 22/06/2024 - 21h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share