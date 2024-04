Pai de PM que sumiu em Guarujá faz apelo por corpo: ‘Devolve, tenho direito de chorar meu filho’ Paradeiro de Luca Romano é desconhecido desde 14 de abril e, até agora, oito foram presos por ligação com sequestro e suposta morte

PM foi visto pela última vez em uma adega (Reprodução/RECORD)

O pai do policial militar Luca Romano, desaparecido em Guarujá (SP) desde o dia 14 e abril, gravou um vídeo e publicou em uma rede social como uma forma de apelo aos criminosos que o sequestraram — assista abaixo. Neste domingo (28), faz duas semanas que o agente de segurança sumiu. Nesse período, oito suspeitos de ligação com o sequestro do PM foram presos.

“Dia 14, meu filho sumiu. Olha, aqui estou falando como polícia. Sei, entendo... se não fosse o meu, ia o [filho] de outro. Só não entendo esse motivo de ficar todo esse tempo. Quero o meu corpo, quero chorar o meu filho. Acho que qualquer pai entenderia. Vocês também são pais. Devolve para mim, sejam ‘sujeito homem’. Por favor, eu tenho o direito de chorar o meu filho”, diz Renzo Angerami na gravação.

O último suspeito de elo com o crime foi preso na última sexta-feira (26), segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Conhecido como “BH”, o homem teria participação no sequestro de Romano e tinha um mandado de prisão temporária em aberto contra ele. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Guarujá como captura de procurado.

Na quarta-feira (24), policiais civis, da 3ª Delegacia de Homicídios do Deinter 6, localizaram um barraco na rua Argentina, no Guarujá, onde o soldado teria sido mantido. As diligências prosseguem para esclarecer os fatos e localizar o policial, informou a SSP.

