Com mais de 3 vezes o número do último ano, Brasil ultrapassa 4 mil mortes causadas por dengue São mais de 6 milhões de casos prováveis da doença; São Paulo, Minas Gerais e Paraná possuem mais registros de óbitos

DF tem maior taxa de incidência de dengue (Reprodução/Agência Brasil - Arquivo/Reprodução/Agência Brasil - Arquivo)

Em seis meses, o Brasil chegou a 4.019 mortes causadas por dengue , valor três vezes maior que o registrado durante todo último ano, que teve 1.179. Além disso, outros 2.837 óbitos estão sendo investigados. Já são mais de 6 milhões de casos prováveis da doença em todo o território nacional, de acordo com dados do Ministério da Saúde .

De acordo com boletins semanais da pasta, o Brasil registrou 163 mortes em janeiro, 227 em fevereiro, 601 em março, 1.082 em abril e 1.344 em maio. Apesar do aumento de mortes, os estados já apresentam tendência de queda da doença. A pasta justifica o aumento do número de mortes pela demora na confirmação do óbito, que pode ser investigado por até 60 dias. Confira na tabela abaixo.

Sobre número de casos, foram 243 mil em janeiro, 729 mil em fevereiro e o ápice foi em março, com 1,650 milhão em março. O valor teve queda para 1,552 milhão em abril e 1,454 milhão em maio.

São Paulo é a unidade da federação com mais óbitos registrados em 2024, com 1.175, seguido por Minas Gerais (694), Paraná (507), Distrito Federal (409) e Goiás (293). Somadas, as cinco acumulam 76% do total de óbitos.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 9.587,2 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Goiás aparecem em seguida, somando 52% do número absoluto de casos.

A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com quase 1,1 milhão de casos, o que representa quase um em cada cinco casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença (55%).